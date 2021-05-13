Полиция завела уголовное дело на подростка за ложное сообщение о теракте в школе

Полиция Амурской области завела дело на подростка, который опубликовал в соцсетях пост о готовящемся теракте в школе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, «в отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ».

Отмечается, что наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам правоохранителей, 17-летний житель Тамбовского района разместил в соцсети сообщение о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Оперативники проверили эту информацию, но не нашли представляющих опасность предметов в учебном заведении и задержали автора поста.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что в школе № 27 в Благовещенске отменены занятия и оперативники проверяют ее после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Как рассказал собеседник агентства, «несовершеннолетний в одной из социальных сетей, где обсуждались события в Казани, написал, что сделает то же самое».

11 мая в гимназии №175 в Казани ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых. Он был задержан, суд избрал Галявиеву меру пресечения в виде двух месяцев ареста, проводится дальнейшее расследование.