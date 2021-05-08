В Петербурге задержали мужчину, напавшего на школьницу с ножом

Полиция Санкт-Петербурга задержали 46-летнего мужчину, который вчера напал на школьницу в Петроградском районе города. Об этом сообщили РБК в пресс-службе городского управления полиции.

По словам задержанного ему показалось, что школьница хотела у него что-то отобрать. Злоумышленник также добавил, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас полиция проверяет эту информацию. Полицейские задержали его по месту жительства в одном из домов по 11-й линии Васильевского острова.

Как сообщается, 7 мая в 20:50 у дома 42 по Большому проспекту девятиклассница шла по улице, когда ее позвал незнакомец. Через секунду он ударил школьницу ножом в живот, после чего скрылся. В результате девочка получила легкую рану, ее госпитализировали, но вскоре отправили лечиться домой.

По факту случившегося следователи возбудили дело «о покушении на убийство» (ст. 66 УК и 105 УК). В ближайшее время задержанного планируют отправить в СИЗО.