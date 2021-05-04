Пожар в гостинице "Вечный зов": 2 погибших, пострадавшие дети и возбужденное дело

По данным департамента здравоохранения Москвы, в сегодняшнем пожаре в гостинице «Вечный зов» в столице погибли два человека, передает «Интерфакс». Этому предшествовал ряд сообщений о числе жертв — последнее из них было от СКР, где заявили, что погибший якобы был один. Также постоянно меняется число пострадавших — по данным мэрии их 14, включая восьмерых детей.

Напомним, что сегодня ночью пожар случился в гостинице недалеко от метро Кожуховская по адресу 6-я Кожуховская улица, 26. Огонь распространился на площади в примерно 100 квадратных метров, но был оперативно локализован и ликвидирован. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. В момент возгорания в гостинице проходил «слет кадетов», поэтому из 305 находившихся там людей 114 оказались дети.

Прокуратура Москвы начала проверку. В свою очередь, регионального отделение Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели одного (на тот момент) мужчины по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. На месте работают следователи главного следственного управления СКР по Москве.

Глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что, по предварительным данным проверки, причиной пожара могла стать противопожарная система, которая находилась в ненадлежащем состоянии. По данным источников агентства, никакие системы противопожарной безопасности в момент пожара не сработали: они не удаляли дым, а дополнительных выходов для эвакуации не было. Так как гостиница открылась недавно, проверки ещё не проводились, пишет ТАСС. Как она могла открыться без этих проверок, не уточняется.