Фото: depositphotos

Прививка в паспорт: запретят ли путешествовать тем, кто отказался от вакцины?
Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
Фото: Global Look Press

100 лет в обед: "незнаменитая война" Греции и Турции и сухой закон в Онтарио
Алексей Емелин // фото: Global Look Press

Емелин – в "Авангарде" медицинских скандалов: что доводит хоккеистов до больничной койки
В центре внимания
Global Look Press
Ефремов рассказал о жизни в тюрьме в своем первом интервью из колонии
Дмитрий Дибров: Я бы выгнал с телевидения половину сотрудников
Татьяна Доронина возвращается, а дни Боякова в МХАТ сочтены – источник

Новости дня

28 апреля, среда

[11:24]Навальный по видеосвязи поучаствует в апелляции по делу о клевете на ветерана
[11:23]Правительство Москвы рассказало, как будут работать госучреждения в праздники
[10:59]Нужно доверять организму: Мясников опроверг миф о необходимости пить много воды
[10:53]Россия скорее выйдет из Совета Европы, чем освободит Навального – Толстой
[09:57]Ряд регионов продлят майские выходные ради церковных праздников
[09:48]Житель Балашихи насмерть сбил своего брата во время съемок ролика для соцсети
[09:27]Офис Хуснуллина: Идея вице-премьера объединять регионы не согласована с кабмином
[09:11]Ученые нашли способ уничтожения коронавируса меньше чем за секунду
[08:53]Ответ Хуснуллину, "репрессии" в РФ, смертность и выселение. Главное к 28 апреля
[02:29]В Челябинске от активистов требуют оплатить работу полиции на митингах

27 апреля, вторник

[23:59]Метеобюро: С 1 апреля в Москве выпало 190% месячной нормы осадков
[23:38]Питерский омбудсмен передал Москальковой жалобы на агрессию силовиков на митинге
[22:49]ЛГБТ-активист потребовал привлечь журналиста RT по статье КоАП об оскорблении
[21:40]"Недопустимо убивать людей": PS Lab изучил мотивацию участников митингов
[20:58]Подготовлена система сканирования журналистов на митингах в Петербурге
[20:28]Дибров пожаловался на проблемы с памятью после инсульта
[19:16]Блогер Reeflay получил 6 лет строгого режима за смерть подруги во время стрима
[18:14]Жесткий локдаун в Турции не коснется иностранных туристов
[17:52]"Ставит капельницы, как Боженька": Навальный поблагодарил всех врачей, даже тюремных
[17:48]Автор учебника истории, который не понравился Путину, объяснил формат издания
[16:28]Володин предположил, что пандемия связана с утечкой из лабораторий США
[15:56]Машина российских миротворцев подорвалась на мине в Карабахе
[14:56]В Новосибирске арестовали за долги пытающийся возродиться спорткар Marussia
[13:03]Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
[12:38]Россиянам рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2021-м и как сэкономить
[11:48]Юрист рассказал, зачем подал иск на 84 млн к известному комику Илье Соболеву
[11:29]В центре Москвы 27 апреля перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы
[10:55]Маск не исключил, что первые отправившиеся на Марс добровольцы погибнут
[09:28]Корреспондента "Дождя" забрали в полицию из-за акции 21 апреля
[08:59]Россия повторила космический рекорд спустя почти 30 лет
[08:20]Великобритания ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского
[02:59]Регулярная физическая активность снижает риски заболеть COVID-19
[00:25]В Москве полиция отказалась возбуждать дело о похищении уроженки Ингушетии родными

26 апреля, понедельник

[23:31]Садальский отреагировал на приказ Собянина платить деньги вакцинированным
[23:31]Леонид Гозман задержан, а главе ЛПР вручили повестку в военкомат
[23:15]Активы 14 россиян заморожены на территории Великобритании
[22:01]Дмитрия Быкова пригласили в полицию для составления протокола
[21:31]C 29 апреля по 17 мая в Турции введен жесткий карантин
[20:57]Соболь оштрафовали на 300 тысяч за интервью, в котором не упоминался митинг 21 апреля
[20:28]12-летняя девочка в Москве обратилась в полицию из-за отца, разбившего ей нос

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Житель Балашихи насмерть сбил своего брата во время съемок ролика для соцсети

Общество - Происшествия
09:48, 28 апреля 2021

Житель Балашихи насмерть сбил своего брата во время съемок ролика для соцсети
Фото: Дмитрий Мальтера
Фото: Дмитрий Мальтера

Житель Балашихи насмерть сбил своего двоюродного брата при съемке видео для социальных сетей. О происшествии рассказал «МК».

Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля, в микрорайоне Железнодорожный. Сообщается, что 24-летний местный житель со своим 21-летним двоюродным братом решили показать опасный трюк в прямом эфире в соцсети. Суть заключалась в следующем: возводилась конструкция из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков высотой полтора метра. На эту конструкцию забирался один из участников, а другой должен был разогнаться на машине и сбить ее, в то время как первому нужно было успеть подпрыгнуть и опуститься на землю уже за машиной.

Во время исполнения трюка конструкция развалилась, стоявший на ней упал на дорогу, успевший разогнаться водитель уже не смог остановиться и наехал на родственника. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. 

Знакомые погибшего удалили ролик из соцсети сразу же после трагедии. 

На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину в причинении смерти по неосторожности. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Sobesednik.ru писал о возбуждении уголовного дела на известного рэпера и его знакомых, перекрывших улицу для съемок клипа в центре Петербурга. Как сообщалось, водитель спортивного Nissan устроил затор при дрифте на улице Восстания во время съемок клипа, игнорируя других водителей. Сотрудники ГИБДД пресекли противоправное действие. За рулем тюнингованной иномарки находился 29-летний рэп-исполнитель из Карелии. Его знакомые выполняли роль видеооператоров, снимая происходящее. 

Рубрика: Происшествия

Поделитесь статьей:

Фото: Дмитрий Мальтера

Происшествия

Житель Балашихи насмерть сбил своего брата во время съемок ролика для соцсети
Алексей Руднев // Фото: стоп-кадр с YouTube

Происшествия

Подполковник полиции в Адыгее спас двух мужчин от наезда поезда
Global Look Press

Происшествия

В Индонезии на 4 день поисков нашли подлодку с 53 моряками
Политика
Произошло омоложение: "Преемник" Зюганова рассказал об обстановке в рядах КПРФ
"Ждите сенсации от Путина": политолог заявил о плане Кремля "сдаться" Западу
Игорь Скурлатов: карта Навального бита, пора валить
Владислав Иноземцев: в рискованных ситуациях Путин никогда не действует открыто и смело
Общество
Авиакомпания, выбросившая пассажиров ради губернатора, отделалась жалким штрафом
Нужны ли нам длинные майские каникулы: что думают известные россияне
"Экономика с рублем в глубокой… яме": Пескова разнесли за слова о победе над ростом цен
Становая о давлении на СМИ: это уже новая страна, и это только начало
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Неблагодарные жители села Тупик нагло утверждают, что мост за 3 млн им так и не построили, хотя администрация района давно уже оплатила все работы в полном объеме. И сайт госзакупок говорит, что все было сделано в лучшем виде и жители уже ездят по новенькому мосту, радостно бибикая друг другу и пешеходам. Потому как срок окончания работ... 1 февраля

Культура и ТВ
Фото с историей: невероятная Гурченко в Елисеевском начала 2000-х
Антон Долин прокомментировал победу "Земли кочевников" на "Оскаре"
Дмитрий Дюжев признался в желании уйти из актерской профессии: видео
Дорогой товарищ: Кончаловский заявил, что "Нику" следовало бы дать Алишеру Усманову
Шоу-бизнес
"Уснул на первом же выпуске": Криворотов высмеял Тимати в "Холостяке"
"Опух и осунулся": резко постаревший Прилучный у Урганта напугал фанатов
Не понимаю фразы "увести из семьи": Актриса Макеева готовится к четвертому браку
"Ради победы на "Евровидении" готов на все!": Киркоров сделал громкое заявление

Здоровье
Месяц рождения ребенка влияет на успехи в школе
Запущенный рак легких смогут лечить по-новому
Лекарство от диабета защищает от остановки сердца
COVID-19 сопровождается дискриминацией по отношению к инвалидам
Туризм
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции
Кострома, Египет, Крым и Куба: Что предложат россиянам вместо Турции и Танзании
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Маяковский // фото в статье: архив
"Глыбе многое хочется": женщины, "ведьмы" и пистолеты Владимира Маяковского
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: Instagram
"Все, что я должен дать своим детям, я дал": Пригожин ответил обидевшейся на него дочери
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^