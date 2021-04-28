Житель Балашихи насмерть сбил своего брата во время съемок ролика для соцсети

Житель Балашихи насмерть сбил своего двоюродного брата при съемке видео для социальных сетей. О происшествии рассказал «МК».

Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля, в микрорайоне Железнодорожный. Сообщается, что 24-летний местный житель со своим 21-летним двоюродным братом решили показать опасный трюк в прямом эфире в соцсети. Суть заключалась в следующем: возводилась конструкция из рулонов туалетной бумаги и автомобильных ковриков высотой полтора метра. На эту конструкцию забирался один из участников, а другой должен был разогнаться на машине и сбить ее, в то время как первому нужно было успеть подпрыгнуть и опуститься на землю уже за машиной.

Во время исполнения трюка конструкция развалилась, стоявший на ней упал на дорогу, успевший разогнаться водитель уже не смог остановиться и наехал на родственника. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

Знакомые погибшего удалили ролик из соцсети сразу же после трагедии.

На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину в причинении смерти по неосторожности. Он находится под подпиской о невыезде.

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