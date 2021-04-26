На рэпера, перекрывшего улицу для съемок клипа в Петербурге, завели уголовное дело

На рэпера, перекрывшего улицу для съемок клипа в центре Северной столицы, а также двух его знакомых возбудили уголовное дело об умышленном блокировании движения транспорта.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трое молодых людей задержали в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где у них проходил концерт.

По сообщению ведомства, водитель спортивного Nissan устроил затор при дрифте на улице Восстания для съемок клипа, игнорируя других водителей.

Сотрудники ГИБДД пресекли противоправное действие. За рулем тюнингованной иномарки находился 29-летний рэп-исполнитель из Карелии. Его знакомые выполняли роль видеооператоров, снимая происходящее.

Музыканта и двоих его соучастников задержали и доставили в полицию, они привлечены к административной ответственности.

Отмечается, что артист извинился за свои действия. «Однако это не освободило его от дальнейшей уголовной ответственности. В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств)», — добавили в ГУМВД.

Среди задержанных, по данным ТАСС, оказались участники рэп-группы XIII — Валентин Суходольский, известный под псевдонимом Грязный Луи, а также Алексей Алексеев, который выступает под псевдонимом Brick Bazuka.

В июле 2020 года, Актер Гоша Куценко рассказал, что во время съемок «милицейского кино» настоящая полиция задержала всех актеров массовки, которые изображали полицейских, надев их форму, причем сами правоохранители были в штатском. Такой перформанс сотрудники МВД объяснили приездом в культурную столицу Владимира Путина. «Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили», — добавил коллега Куценко.