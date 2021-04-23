Более 30 палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Старом городе Иерусалима

Более 30 палестинцев пострадали в результате столкновений в Восточном Иерусалиме в ночь на пятницу, 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, сотни молодых мусульман устроили незаконную демонстрацию и начали бросать в полицейских камни. Акция была объявлена незаконной, от участников потребовали разойтись.

Первые столкновения между палестинцами и израильской полицией начали происходить в Восточном Иерусалиме 13 апреля, с наступлением месяца рамадана.

«В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских — их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения», — заявил Зингерман.

Вместе с этим, как сообщают израильские СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи.

«Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства», — указывается в сообщении представителей правоохранительных органов.

В полиции также сообщили, что контроль над этим местом восстановлен.

По заявлению представителя Красного полумесяца, в ходе столкновений в Иерусалиме пострадали 32 палестинца, 12 из них были доставлены в больницу.