Летевший из Антальи в Москву лайнер с 194 людьми на борту сел в Ростове-на-Дону

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из турецкой Антальи в Москву, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за технических неполадок.
Об этом пишет «РИА Новости».
«Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья – Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно», – приводится сообщение пресс-службы авиакомпании.
На месте работают технические специалисты. Всего на борту воздушного судна находились 194 человека.
Транспортная прокуратура намерена провести проверку в связи с инцидентом, передает агентство «Москва».