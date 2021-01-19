Три человека погибли, пятеро пострадали при ДТП в Павловском Посаде под Москвой

На подмосковной трассе М-7 микроавтобус с пассажирами врезался в припаркованный грузовик, жертвами аварии стали трое.

Как пишет «Интерфакс», ДТП произошло в 4:30 утра на 72-м километре дороги. «Три человека погибли, пять пострадали. Четверо госпитализированы в лечебное учреждение, один отпущен домой», – рассказал агентству информированный источник.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.

Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто, организован объезд через Электрогорск.