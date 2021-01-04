Жители Подмосковья 46 тысяч раз позвонили в службу "112" за новогоднюю ночь

В «Системе-112» Московской области сообщили, что в прошедшую новогоднюю ночь жители Подмосковья вызывали экстренные службы 46 тысяч раз. Об этом пишет ТАСС.

«Это исторический максимум за всю историю работы номера 112 на территории Московской области», — комментируют в службе.

А за первые четыре дня 2021 года служба приняла 150 тысяч звонков. На основную часть запросов реагировали скорая медицинская помощь и полиция.

В среднем в службу 112 поступает порядка двух тысяч вызовов в день.

Ранее Sobesednik.ru писал, почему в праздники люди чаще ввязываются в драки и убивают. Криминолог Владимир Кудрявцев объяснил это тем, что люди оказываются в замкнутом пространстве с теми, кто им важен, и часто пытаюстя «сохранить лицо», столкнувшись с оскорблениями.

В этом году ситуация осложнилась карантином: большинству пришлось отмечать Новый год дома. А в домашних условиях число подобных преступлений гораздо больше, чем в общественных местах.