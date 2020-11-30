Сотрудник ФСО из личной охраны Путина покончил с собой во время службы в Кремле

По данным Telegram-канала издания Baza, Михаил Захаров, работавший в подразделении УЛО СОМ ФСО России, которое отвечает за безопасность президента РФ Владимира Путина, совершил суицид во время своей смены. Это произошло непосредственно на территории Кремля.

При этом его супруге сообщили лишь о его гибели. О том, что муж покончил с собой, она не знала.

Другие работники ФСО, работавшие с ним, рассказали, что им приходится постоянно оставаться на переработки, так что смена могла продлиться до 15 часов в сутки: сотрудники ФСО увольнялись из ведомства, и людей не хватало. При этом переработки никак не оплачивались.

В декабре Захаров и его жена должны были развестись.

Как пишет Baza со ссылкой на работников службы, ранее у них действовало правило, что если накапливается достаточное число внеурочных часов, их можно использовать для досрочного выхода на пенсию, но не так давно это запретили: «руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их "дополнительные часы" обнуляются», — пишет издание.

В марте другой сотрудник ФСО был найден мертвым в запертой московской квартире. Его часть также отвечала за охрану президента.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)