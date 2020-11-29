В Петербурге на историческом фестивале реконструктора задавил БТР

В Петербурге после смертельной встречи предпринимателя с бронетранспортером заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на управление СК и «Фонтанка».

Инцидент произошел 28 ноября в Красносельском районе на вечеринке исторических реконструкторов.

Бронетранспортер наехал на 38-летнего участника мероприятия, который умер на месте. Погибшим оказался бизнесмен Андрей Кожевин. За рулем БТР сидел председатель правления движения «Красная звезда», которое выступило организатором встречи.

Отмечается, что в тот день на событии отмечался день рождения предпринимателя Михаила Скорова. Погибший был для него сводным братом, они вместе владели компанией «Геос статика».

В пресс-службе Западного военного округа отметили, что ведомство не имеет никакого отношения к технике и происшествию.

В «Красной звезде» также утверждают, что до января не было запланировано каких-либо мероприятий из-за коронавирусных ограничений.