В питерском бассейне 8 детей отравились парами хлора, пятеро госпитализированы

В Санкт-Петербурге в бассейне Fitness House на улице Ярослава Гашека восемь детей подверглись ингаляционному отравлению хлором. Как пишет «Фонтанка», это, предположительно, случилось из-за выброса химических реагентов на третьей дорожке.

Один 15-летний подросток и четверо восьмилетних детей были госпитализированы НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. У троих из них состояние средней тяжести, у двоих симптомы легкие. Родители ещё троих детей, которым помощь оказали на месте, решили не везти их в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, которые не удовлетворяют технике безопасности. Проводится также прокурорская проверка, к делу подключили и сотрудников Роспотребнадзора.

В самом Fitness House ситуацию пока не прокомментировали.