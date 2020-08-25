На западе Москвы пьяный подросток по неосторожности упал с 16 этажа и погиб

На западе Москвы погиб подросток, упавший с 16 этажа жилого дома при распитии алкогольных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

«По предварительной информации, 17-летний подросток в сопровождении взрослого и еще одного несовершеннолетнего проникли на крышу дома на проспекте Вернадского, принеся с собой алкогольные напитки. 25 августа примерно в 06:00 мск подросток упал с высоты 16 этажа и от полученных травм скончался», — сообщила Нефедова.

Прокуратура начала проверку, которая позволит оценить исполнение требований законодательства о несовершеннолетних и полноту действий органов системы профилактики и ответственных лиц управляющей компании по обеспечению контроля за доступом посторонних лиц на крышу дома.