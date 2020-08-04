В Татарстане зафиксирована массовая гибель около 200 пчелосемей

В Тукаевском районе Татарстана зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора аквакультуры и пчеловодства республики Марата Миннебаева.

«На сегодняшний день с заявлениями (о гибели пчел) обратились пять человек. Согласно паспортам пасек, погибло около 200 пчелосемей», — сообщил Миннебаев.

Как сообщают пчеловоды, гибель пчел произошла после опрыскивания 27 июля полей ООО «Камский бекон» химикатами. По информации с официального сайта, предприятие «Камский бекон» выращивает различные агрокультуры с 2014 года, а в 2019 году стало выращивать рапс.

В течение двух недель ожидаются результаты лабораторных анализов, которые должны выявить причины случившегося.

Массовая гибель пчел фиксировалась в 2019 году в Поволжье, Центральной части и на Юге России, а также в Алтайском крае. По данным Минсельхоза РФ, в 25 регионах страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества. Тогда одной из основных причин гибели пчел называли неправильное применение пестицидов, в том числе с содержанием неоникотиноидов, часто используемых для обработки рапса.