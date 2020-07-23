В статую Свободы впервые за четыре года ударила молния

В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния. Монумент является одним из самых известных архитектурных произведений в мире.

Разряд пришелся на граничный пьедестал «Леди Свободы», как отмечает Life, не нанеся статуе никаких повреждений.

Подобные аномалии наблюдаются по всему Нью-Йорку. Метеорологи предупреждают жителей о возможном шторме и наводнениях.

Отметим, что подобное происходит уже не в первый раз. В августе 2016 года молния уже попадала прямо в факел главного американского символа свободы и демократии, вскоре после этого Дональд Трамп был избран президентом США. Новый удар молнии пришелся как раз в разгар президентской гонки, в которой Трамп, по предварительным опросам, пока проигрывает и рискует вскоре лишиться своего поста.