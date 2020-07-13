На юге Нижегородской области упал самолет Ан-2. Возбуждено уголовное дело

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, 13 июля в 04:10 в региональный центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение самолета АН-2 в Большеболдинском районе. На борту были два человека: 59 и 45 лет, один из них скончался, второй получил ранения.

Об этом пишет «РИА Новости».

Падение произошло в 400 м к западу от села Кистенево, расположенного в 150 км южнее Нижнего Новгорода.

«После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 кв. м», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что на земле жертв и разрушений нет. Причины крушения на данный момент не выяснены.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Отмечается, что выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц будут сделаны только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий. Ход и результаты расследования уголовного дела взят на контроль руководством следственного управления.