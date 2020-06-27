СК выясняет обстоятельства возгорания грузовика с кислотой в Петербурге

В Петербурге загорелся перевозивший кислоту грузовой автомобиль, следователи устанавливают причины произошедшего.

«Утром 27 июня 2020 года напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз – дихлоризоциануровая кислота», – указывается в сообщении СУ СК по городу.

Сейчас очаг возгорания локализован, пострадавших нет. На месте ЧП работают следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.