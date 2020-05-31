Обильные осадки привели к затоплению подмосковных поселков

В подмосковном Красногорске уходят под воду поселки. Ранее сообщалось, что улицы поселка Нахабино затопили канализационные стоки, передает РЕН ТВ.

МЧС сообщало, что затопление жилых массивов в Красногорске началось еще 30 мая из-за обильных осадков, которые сопровождают Москву и область последние несколько дней. Под водой тогда оказалось порядка восьмидесяти приусадебных участков. С зоны подтопления были эвакуированы 20 человек. Уровень воды в поселке достигал 50 сантиметров.

Еще выше вода затопила Опалицу, в частности, дорогу у железнодорожной платформы. Также проблемы с затоплениями отмечают в других подмосковных территориях: Подольск, Пушкин, Лобня, Домодедово, Щелково, Можайск, Электросталь и другие.