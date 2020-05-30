В столице из-за ветра повреждены около 20 машин, введен желтый уровень опасности

В Москве за сутки выпало около 120% месячной нормы осадков, из-за ветра повалено более 50 деревьев, повреждены машины.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, за сутки в городе выпало 61 мм осадков.

Повреждения получили почти 20 автомобилей, рассказал агентству информированный источник. Пострадавших из-за непогоды нет.

Отмечается, что накануне, 29 мая, в столице был побит рекорд осадков за 70 лет, установленный в 2015-м.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди в московском регионе продолжатся, местами они будут сильными. В субботу, 30 мая, в столице может выпасть до 5 мм осадков, в ночь на воскресенье – до 20-25 мм.

Днем в Москве ожидается до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на воскресенье похолодает до 10-12 градусов, ожидаются дожди с грозами. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный, его скорость составит 6–11 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с, ночью – до 18 м/с. В воскресенье, 31 мая, в столице может выпасть месячная норма осадков – до 52 мм.

В столичном регионе 30 мая объявлен «желтый» уровень опасности.