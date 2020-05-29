В Нижегородском кремле произошло обрушение площадью 30 квадратных метров

Часть кремлевской стены обрушилась в Великом Новгороде, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и реставраторы.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Новгородский государственный музей-заповедник, ЧП произошло в ночь на 29 мая. Уточняется, что обвалилась кирпичная кладка возле Водяных ворот с внутренней стороны кремля. Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники музея, а также реставраторы и спасатели. Сообщается, что заявка на реставрацию стены направлена в Министерство культуры. Срок начала реставрации пока не сообщается.

Новгородский кремль является памятником всемирного значения XI-XVII веков. Объект охраняется ЮНЕСКО.

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