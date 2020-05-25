Полиция задержала кубанца, оставив малолетних ребенка-инвалида с братом на улице

Полицейские Краснодарского края провели задержания Владимира Бублика, нарушившего режим самоизоляции, отказавшись обращать внимание на его плачущих детей 8 и 10 лет, один из которых оказался инвалидом. Они оставили их на детской площадке одних, сообщает в своем Telegram-канале «Апология протеста».

Как сообщается, мужчина, вышедший на велопрогулку со своими сыновьями, сам просил служителей закона принять меры, чтобы дети не оставались на улицы и предлагал хотя бы позвонить их маме, но полицейские «проигнорировали требования, оставив детей одних плакать, пока на них не отреагировали случайные прохожие и дозвонились до матери».

Жена задержанного Лариса Бублик намерена жаловаться на действия сотрудников МВД в прокуратуру и Следственный комитет.