Человек в костюме службы доставки захватил заложников в московском банке

В отделении «Альфа Банка» на Земляном валу в Москве мужчина в костюме «Деливери Клаб» заявил, что здание заминировано. Об этом пишет «Интерфакс».

Известно, что в заложниках оказались пять человек. Мужчина потребовал от сотрудников банка заблокировать дверь изнутри. В помещении сработала сигнализация.

Baza уточняет, что за спиной у захватчика фирменный рюкзак, из которого торчат провода. О захвате заложников в полицию сообщил сотрудник банка.

На 14:29 по московскому времени очевидцы в общении с Baza уточняют, что в заложниках остался только один клиент. Все остальные покинули помещение, когда сотрудница открыла подсобную дверь для входа полицейских.