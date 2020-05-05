Житель Новороссийска, не соблюдающий самоизоляцию, получил пулю

В городе Новороссийске Краснодарского края местное управление МВД начало расследование дела по факту стрельбы моряка гражданского судна в сторону своего неприятеля. Об инциденте пишет «СочиСтрим».

Матросу не понравилось, что гражданин, с которым они ранее поссорились, нарушал во дворе дома режим самоизоляции. В связи с этим он вышел на балкон вместе с травматическим пистолетом и ружьем и сделал несколько выстрелов в сторону мужчины. Нарушитель самоизоляции получил ранение.

Все участники конфликта привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Статус стрелка в уголовном деле будет определен в ближайшее время.