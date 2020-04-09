В столичном деловом центре прогремел взрыв, сообщается об одной пострадавшей

В офисном здании, расположенном в центре Москвы, произошла авария, предположительно, взорвался водонагреватель.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, взрыв прогремел на девятом этаже делового центра «Панорама» на 2-ой Брестской улице. В здании, в частности, располагается офис Мосгосэкспертизы, напротив бизнес-центра находится посольство Словакии.

Сообщается, что на восьмом этаже здания выбиты все стекла. По словам собеседника агентства, на этаже проводился ремонт, из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель.

Согласно предварительным данным, погибших и раненых нет. По информации ТАСС, в результате ЧП пострадала одна женщина, у нее выбило зуб.