В столице завели дело после ЧП с сухим льдом, при котором пострадал ребенок

СК возбудил дело по факту получения четырехлетним ребенком ожога от сухого льда во время детского праздника в Москве.

Как сообщается на сайте ГСУ СКР по городу, инцидент произошел в субботу, 14 марта. По данным ведомства, детский аниматор использовала сухой лед и кипяток, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенка доставили в одну из столичных больниц.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). После получения необходимых медицинских документов будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Sobedednik.ru писал о том, что в Роспотребнадзор направлено предложение, согласно которому 50% упаковки сухого льда должно занимать предупреждение об опасности вещества. С идеей выступил депутат Госдумы Иван Сухарев после трагедии, произошедшей во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. Тогда из-за сухого льда, высыпанного в бассейн, погибли три человека.