В Красноярске аварийно сел Ми-8 с 21 вахтовиком на броту

В красноярском аэропорту «Черемшанка» совершил экстренную посадку вертолет Ми-8, направлявшийся в поселок вахтовиков.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, вертолет авиакомпании «Сокол» вылетел из Красноярска в Юрубчен. По пути экипаж решил вернуться. Посадка прошла в штатном режиме, отметил собеседник агентства.

По данным ТАСС, на борту сработал датчик технической неисправности. Уточняется, что вертолет перевозил сотрудников Восточно-Сибирской нефтегазовой компании. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце февраля под под Астраханью разбился вертолет, вылетевший с базы отдыха в Волгоград. В результате аварии погиб один человек.