Пилот разбившегося под Астраханью вертолета мог не справиться с управлением

Полет вертолета компании «Аэросоюз Волгоград», обломки которого обнаружены в Астраханской области, не был согласован.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах. По предварительной версии, пилот не справился с управлением.

По словам собеседника агентства, накануне, 28 февраля, дул шквалистый ветер. «Погибший 1966 года рождения, летел из базы отдыха "Прохладная" домой в Волгоград», – сообщил он.

Как рассказали в администрации Наримановского района, пилота наняли отдыхающие с базы отдыха в Камызякском районе. На самой базе уточнили, что он покатал гостей, привез их и улетел один. «Все гости на месте, они из Москвы», – рассказали сотрудники базы.

Обломки разбившегося вертолета Robinson 44 волгоградского филиала компании «Аэросоюз» нашли утром 29 февраля в 40 километрах от поселка Линейного Астраханской области. Рядом было обнаружено тело пилота.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.