В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании двухлетней девочки уголовник

В Кировском районе Санкт-Петербурга имеющий шесть судимостей местный житель подозревается в изнасиловании двухлетней девочки.

Как сообщила 8 марта 42-летняя мать потерпевшей, это произошло 9 февраля в районе пяти часов утра. Безработный насильник жил с ними по-соседству, на одной лестничной клетке в коммунальной квартире, где, в своей комнате уголовники и надругался над ребенком, перед этим заманив туда девочку.

АН «Оперативное прикрытие», передает, что подозреваемый был задержан. Ранее он был судим за кражу, причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и хранение наркотиков. В общей сумме он был осужден шесть раз.