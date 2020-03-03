В Чувашии идет проверка из-за смерти 13-летней девочки в школьном бассейне

Следственные органы проводят проверку после гибели ребенка во время занятия по плаванию в учебном заведении Чебоксар.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Чувашии, 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо. Учитель, заметивший это, вытащил ее из воды, однако спасти жизнь подростку не удалось, «несмотря на все меры, принятые сотрудниками скорой медицинской помощи».

В сообщении ведомства говорится, что «будет проверено, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в плавательном бассейне, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медицинских работников». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Чебоксар, ЧП произошло в гимназии №1. По словам собеседницы агентства, погибла ученица седьмого класса.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в одной из школ Зеленограда, предположительно, из-за сердечной недостаточности умерла семиклассница. Сообщалось, что у девочки давно были проблемы со здоровьем.