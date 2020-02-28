Семиклассница могла скончаться в школе Зеленограда из-за проблем с сердцем

Следственный комитет начал проверку после смерти на перемене в одной из школ Зеленограда ученицы седьмого класса.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы, трагедия произошла в школе № 1528. Во время перемены одной из семиклассниц стало плохо, она потеряла сознание. Находившаяся рядом с ней сверстница позвала на помощь учителя. Педагог срезу же оповестила родителей и вызвала скорую помощь. Медики попытались реанимировать девочку, однако спасти ей жизнь не смогли.

По словам директора учебного заведения, у ребенка уже давно были проблемы со здоровьем.

По факту произошедшего инициирована проверка, сообщается на сайте ГСУ СК по городу Москве. В рамках расследования опрашиваются сотрудники школы.

Как пишет агентство «Москва», причиной смерти девочки могла стать острая сердечная недостаточность.