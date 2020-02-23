Четыре ребенка погибли при землетрясении на северо-западе Ирана

По меньшей мере семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами землетрясения на границе Турции с Ираном.

Как сообщает телеканал Haber Turk со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в провинции Ван на юго-востоке страны погибли четверо детей и трое взрослых, еще пятеро граждан Турции доставлены в больницы с травмами.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией. Очаг толчков залегал на глубине пяти километров, эпицентр находился в 141 километре к западу от города Тебриз, население которого составляет примерно 1,5 миллиона человек.

Месяц назад землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции. Тогда погибли более 20 человек.