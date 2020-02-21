В Кемеровской области неизвестные выпустили собак из местного приюта

В поселке городского типа Крапивинский в Кемеровской области ночью неизвестные проникли в приют для животных «Надежда», пишет АСИ. Все семь собак, находившихся на тот момент в здании, сбежали, но позже их удалось вернуть.

«Причем замки были навесные, металлические, и чтобы их вывести из строя, нужно было постараться. Мы, конечно, в шоке, потому что ни о чем подобном раньше никогда не слышали. Думаем, что это дети совершили», — предполагает руководитель приюта Мария Миронова.

Волонтерская организация начала свою работу только в декабре минувшего года. Здание, где они расположились, — неотапливаемое и требующее ремонта. Местные предприниматели продают им стройматериалы по хорошей скидке. После проведения отопления в здании планируют обустроить теплые вольеры для кошек и небольших собак.

После инцидента волонтеры решили вести в приюте посменное дежурство.