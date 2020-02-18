В Буденновске завели дело на женщину, выкинувшую новорожденную дочь в окно

В Ставропольском крае врачи спасли новорожденную девочку, которую 18-летняя мать выкинула в окно сразу после рождения.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что 15 февраля девушка родила в своей квартире в Буденновске ребенка, затем завернула младенца в полотенце и выбросила в окно. Младенца нашла соседка, которая вызвала скорую помощь. «Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить», – отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 106 УК («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве возбудили дело против женщины, угрожавшей выбросить из окна трехлетнего внука.