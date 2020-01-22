В Москве завели дело на женщину, угрожавшую выбросить трехлетнего внука из окна

В отношении женщины, угрожавшей выкинуть ребенка из окна квартиры в Москве, возбудили уголовное дело по двум статьям.

Как передает агентство «Москва», подозреваемая отказывалась открыть дверь работникам органов опеки, которые пришли за ее трехлетним внуком, и угрожала убить ребенка. «Сотрудники спасательной службы вскрыли входную дверь, следователи и сотрудники профилактических органов зашли в квартиру, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – рассказала представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как пишет РБК, мальчика передали врачам. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что его бабушка числится опекуном ограниченной ранее в родительских правах матери мальчика. По словам омбудсмена, более чем полгода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако бабушка не захотела его отдавать. Местонахождение матери мальчика сейчас неизвестно.