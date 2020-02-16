В Фонтанке утонул дворник, пытавшийся спасти женщину, которую сам сбросил в реку

В Санкт-Петербурге водолазы нашли в реке Фонтанке тело мужчины, который погиб, пытаясь спасти тонущую женщину, передает «Фонтанка».

Утонувшим оказался 63-летний дворник, который, по сообщению СМИ, является уроженцем Узбекистана. Прибывшие на место спасатели смогли достать из воды женщину, но мужчина так и не смог выбраться на берег. Уточняется, что мужчина, скорее всего, был нетрезв. По предварительной информации, он же и столкнул петербурженку в воду в результате ссоры, пишут «Невские новости».

Сейчас на месте происшествия работают полиция, МЧС и пожарные.