В Белгороде идет проверка по факту обнаружения тела на поклонном кресте

На поклонном кресте-памятнике в районе авторынка в Белгороде обнаружено повешенное тело мужчины.

Как пишет издание Kursk.com со ссылкой на Telegram-канал «Белгород №1», тело заметили автомобилисты, проезжавшие мимо. На место инцидента сразу же прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

По факту инцидента проводится проверка, сообщается на сайте пресс-службы СУ СК по Белгородской области. Следователи осматривают место происшествия, устанавливается личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поклонный крест-памятник установлен на холме на перекрестке улиц Студенческая и Калинина в память о солдатах, павших в Курской битве.