Причиной смерти российского советника в Цхинвале могло стать отравление газом

В Южной Осетии скончался российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь вместе с женой.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, в качестве одной из версий произошедшего называется отравление угарным газом. Подробности трагедии выясняются.
В квартире погибших находятся сотрудники правоохранительных органов, проводится судебная экспертиза.
Доктор медицинских наук Игорь Галь работал в Южной Осетии с 2016 года. Он занимался проблемами развития системы здравоохранения республики.