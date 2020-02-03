Причиной смерти российского советника в Цхинвале могло стать отравление газом

В Южной Осетии скончался российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь вместе с женой.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, в качестве одной из версий произошедшего называется отравление угарным газом. Подробности трагедии выясняются.

В квартире погибших находятся сотрудники правоохранительных органов, проводится судебная экспертиза.

Доктор медицинских наук Игорь Галь работал в Южной Осетии с 2016 года. Он занимался проблемами развития системы здравоохранения республики.