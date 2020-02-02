Двое пожарных обратились к врачам после локализации огня в "Лениздате"

В Санкт-Петербурге пожарные службы локализовали пожар на площади 200 квадратных метров в бизнес-центре «Лениздат». На это ушло два часа, пишет «Фонтанка». Ранг пожара снижен до первого номера.

По данным РЕН ТВ, двое сотрудников пожарной службы обратились к врачам. «РИА Новости» уточняет, что у одного из них высокая температура, медики подозревают ОРВИ. На месте пожара начнет работу химико-радиометрическая лаборатория, которая определит количество вредных веществ в воздухе.

Из здания эвакуированы пять человек, из которых никто не пострадал. В тушении пожара, по данным МЧС, принимают участие 71 человек на 20 единицах техники.