Жертвами пожара на хуторе Рог в Ставропольском крае стали двое детей

В Советском городском округе Ставрополья в результате пожара погибли два несовершеннолетних, один человек получил ожоги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ставропольского края, сигнал о пожаре в частном домовладении на хуторе Рог поступил в 13:09. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение вещей и мебели на площади 40 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные тушили огонь в течение 15 минут. В результате инцидента погибли двое детей, их возраст не уточняется.

Еще один человек пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории ведомства.