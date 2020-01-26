Около 600 сахалинских рыбаков отрезало от берега в заливе Мордвинова

У мыса Свободный в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели эвакуировали со льда около 100 человек.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России, трещина во льду, на котором находились люди, образовалась около 13:00 по местному времени (5:00 по московскому). Около 600 рыбаков оказались отрезанными от берега.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, сейчас там находится 18 спасателей и 14 единиц спецтехники. Кроме того, в готовность к взлету приведен вертолет Ми-8.

По последним данным, за трещиной остались приблизительно 300 рыбаков, остальные смогли попасть на сушу самостоятельно.