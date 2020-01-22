В Кемерово идет проверка после падения монтажников в шахту лифта на стройке

В Кемерово трое рабочих получили травмы при падении в шахту лифта строящегося здания, один из них находится в реанимации.

Как сообщается на сайте СУ СК по Кемеровской области, несчастный случай произошел на объекте «Детская поликлиника», пристроенном к жилому дому.

В ходе работ по монтажу лифтового оборудования сломалась одна из балок, поддерживавших настил, на котором находились люди. Трое рабочих упали в шахту лифта с высоты шесть метров. Уточняется, что 28-летний рабочий получил открытую черепно-мозговую травму.

Ведомство начало доследственную проверку по факту произошедшего.

«Следствию предстоит установить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственное лицо за соблюдение техники безопасности», – указывается в сообщении СК.

РБК со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика пишет, что инцидент произошел в районе Притомского проспекта. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу имени Подгорбунского. Один из мужчин находится в реанимации, состояние двоих оценивается как легкой степени тяжести.