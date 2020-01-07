Во время теракта в нигерийском городе Гамбору погибли не менее 30 человек

На северо-востоке Нигерии при взрыве погибли не менее 30 человек, по словам свидетеля, более 35 госпитализированы с ранениями, передает Reuters.

Теракт произошел 6 января на мосту в городе Гамбору в штате Борно, граничащем с Камеруном.

Ответственность за атаку на настоящий момент не взяла на себя ни одна из организаций.

Издание отмечает, что в регионе активна террористическая организация радикальных исламистов «Боко Харам» [также «Западноафриканская провинция "Исламского государства"», ISWAP; деятельность обеих организаций признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru]. Её идеология подразумевает введение шариата и упразднение западных ценностей на всей территории Нигерии.