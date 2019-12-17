В Татарстане экс-полицейского арестовали по подозрению в похищении человека

Бывшего полицейского Динара Гафиятова, которого подозревают в использовании рабского труда, арестовали до 9 февраля.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что в июле СУ СК по Татарстану сообщало о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье «похищение группой лиц по предварительному сговору» в отношении неустановленных лиц. Подробности дела не раскрывались.

По данным организации «Зона права», которая занимается делом Садыкова, в мае братья Динар и Ленар Гафиятовы, работающие в полиции, похитили его и заставили работать на ферме их отца. По словам пострадавшего, его били, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. Сестра Садыкова обратилась в полицию в связи с его исчезновением, после чего мужчину отпустили. Он пожаловался в правоохранительные органы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану, полицейского уволили по результатам служебной проверки, которую провели после появления в СМИ информации о причастности сотрудников ОМВД России по Нурлатскому району к похищению и принуждению к труду местного жителя. Уточняется, что оперуполномоченный уголовного розыска «уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Экс-полицейский обвиняется в по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и по статье 127.2 УК РФ («Использовании рабского труда»), передает «Интерфакс». Его арестовали до 9 февраля.