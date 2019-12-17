В Москве проверят бар, в туалете которого пьяный молодой человек сломал шею

19-летний посетитель одного из столичных баров сломал себе шею, упав в туалетной комнате, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел поздним вечером 14 декабря в баре на Новослободской улице. «Установлено, что 19-летний посетитель заведения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал в туалетной комнате на порог. Молодого человека доставили в медучреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы шейного отдела позвоночника», — рассказали в столичном главке полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.