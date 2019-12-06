В Омске нашли зловонный водоем из крови животных

Местный житель в Омске обнаружил в одном из районов города рядом со скотомогильником искусственный водоем из слитой крови животных, пишет «РИА Новости».

Видео с места расположения кровавой лужи мужчина опубликовал на своей странице в Инстаграме. От жидкости исходит зловонный запах.

Недавно в этом районе было зафиксировано несанкционированное складирование биоотходов.

В Главном областном управлении ветеринарии заявляли, что ответственность за это нарушение понесет предприятие, занимающееся убоем скота, сообщал портал «БК55».