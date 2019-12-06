В горах Крыма при срыве со скалы погиб неизвестный турист

Пресс-служба МЧС России по Республике Крым сообщила, что в районе поселка Новый Свет у мыса Капчик погиб турист, сорвавшийся со скалы. Его тело нашли лесники среди каменных развалов в труднодоступном месте.

При обнаружении человек еще оставался живым, но прибывший на место отряд спасателей «Крым-Спас» констатировал его смерть.

Региональный министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов в комментарии «Российской газете» рассказал, что погибшего переместили на лодке «Буревестник» к берегу и передали полиции. Личность туриста устанавливают, на вид ему 30–35 лет.