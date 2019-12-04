В Зеленограде завели дело после смерти женщины из-за падения спиленного дерева

Жительница Зеленограда погибла в результате падения на нее спиленного дерева в местном лесопарке.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел днем в среду, 4 декабря, во время спиливания деревьев в городском лесопарке Зеленограда. Отмечается, что одно из деревьев упало на женщину, осуществлявшую контроль за безопасностью работ, в результате чего та скончалась.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. По факту гибели сотрудницы коммунальных служб возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.