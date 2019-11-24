Во Владивостоке из-за снега отменили 20 междугородних рейсов

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Приморском крае автовокзал и аэропорт Владивостока отменили ряд рейсов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в ночь на 24 ноября в Приморье начался снегопад, на территории края выпали осадки от 2 до 17 мм.

Во Владивостоке за ночь выпало 4-5 мм осадков. Днем аэропорт города отменил местные междугородние рейсы. В частности, отменены полеты в Дальнегорск, Терней и Преображение. Кроме того, 20 междугородних рейсов отменил автовокзал Владивостока.

Сейчас почти на всей территории региона идет небольшой и умеренный снегопад. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до вечера 24 ноября.

Между тем в столичных аэровокзалах утром было задержано и отменено более 20 рейсов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Яндекс.Расписания». В частности, во Внуково отменили два рейса, в Домодедово — семь. В аэропорту Шереметьево было задержано четыре рейса.