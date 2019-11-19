Пропавшая в Москве редактор "Интерфакса" найдена живой после двух дней поисков

В столичной полиции заявили, что жизни обнаруженной живой после исчезновения сотрудницы «Интерфакса» ничего не угрожает.

Напомним, речь идет о пропавшей два дня назад редакторе агентства «Интерфакс» Маргарите Игнатовой. Ранее сообщалось, что 17 ноября она ушла из своей квартиры в Москве в церковь, после чего не вернулась. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как передает ТАСС, в столичной полиции отчитались об обнаружении Игнатовой живой.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — приводит агентство сообщение пресс-службы ГУ МВД по городу.