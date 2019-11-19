СК разыскивает пропавшую после посещения церкви в Москве редактора "Интерфакса"

29-летняя журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова ушла в одну из столичных церквей и пропала.

Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, по факту исчезновения Игнатовой, работавшей редактором агентства «Интерфакс», в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что 29-летняя девушка пропала 17 ноября. По данным telegram-канала Life Shot, утром этого дня Игнатова ушла из своего дома на Весенней улице в районе Западное Дегунино на севере Москвы в церковь и не вернулась. Мать девушки подчеркнула, что журналистка не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефона.